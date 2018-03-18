Teknik tekstilde ihracat hedefi 5 Milyar Dolar

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO ve UTİB Başkanı İbrahim Burkay ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in katıldığı törende konuşan UTİB ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden tekstilde geldikleri noktanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Burkay, "Dünya tekstil ihracatından aldığımız pay yüzde 3, ev tekstilinden aldığımız pay yüzde 4.5 iken bu oran teknik tekstilde maalesef yüzde 1.5 seviyelerinde. Dünya tekstil sektörünün yüzde 25'ini oluşturan bu pazarda da pazar payımızı artırmak için proje pazarı etkinliğini 10 yıldır düzenliyoruz" dedi.

YÜZLERCE PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

UTİB tarafından başlatılan proje pazarı konseptinin bugün 30 farklı sektöre de rol model olduğunu belirten Başkan Burkay, "İhracatçılarımızı Ar-Ge ile buluşturmak, kamu ve özel sektörü bir araya getirmek, akademisyenleri ve öğrencileri de sektöre çekmek için 2009 yılında başladığımız Ar-Ge Proje Pazarları'na bugüne kadar 2 binin üzerinde proje başvurusu yapıldı, bunlardan 251'i işbirliğiyle hayata geçirildi. Hedefimiz 1.7 milyar dolar seviyelerinde olan teknik tekstil ihracatımızı 5 milyar dolar seviyelerine yükseltmek" dedi. Üretimin önce bilgiyle olduğunu belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, "Üretim önce bilgiyle olur ama bunun ürüne dönüştürme kısmı zor olandır. Bilginin somuta dönmesi için bazı evrelere ihtiyaç vardır. Ar-Ge Proje Pazarı da bu noktada fikirlerin projeye dönüşmesi için önemli bir platform" şeklinde konuştu. Bursa'nın tekstil başkenti olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Özellikle tekstil sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin üretimine ve sanayiye geçmemiz gerekiyor" dedi. Ödül töreninde, fonksiyonel tekstiller, akıllı tekstiller gibi toplam 16 kategoride 47 proje ödüllendirildi.