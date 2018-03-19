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Arama Kurtarma Yardım Ekipleri eğitimlerini başarıyla tamamladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde 2016 yılında oluşturulan Acil Durum ekiplerinden Arama-Kurtarma bölümünde yer alan personelin temel eğitimleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:53
Arama Kurtarma Yardım Ekipleri eğitimlerini başarıyla tamamladı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılında oluşturulan ve içerisinde İlk Yardım, Yangın, Arama-Kurtarma ve koruma gibi bölümlerin olduğu Acil Durum ekiplerinden, Arama-Kurtarma ekibinde yer alan Büyükşehir Belediyesi personeli, 5 günlük eğitimden geçti.

Tekirdağ'da yaşanması olası afetler sonrasında profesyonel ekiplere yardımcı olması amacıyla seçilen Arama Kurtarma personeli, katılım gösterdiği 5 günlük eğitim programı kapsamında, temel afet bilinci sunumları ile teorik, temel arama kurtarma uygulamaları konularında eğitim gördü. Konusunda uzman AFAD eğitmenlerini ilgi ile dinleyen Arama-Kurtarma ekibi, eğitimin bütün aşamalarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

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