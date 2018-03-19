Arama Kurtarma Yardım Ekipleri eğitimlerini başarıyla tamamladı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılında oluşturulan ve içerisinde İlk Yardım, Yangın, Arama-Kurtarma ve koruma gibi bölümlerin olduğu Acil Durum ekiplerinden, Arama-Kurtarma ekibinde yer alan Büyükşehir Belediyesi personeli, 5 günlük eğitimden geçti.

Tekirdağ'da yaşanması olası afetler sonrasında profesyonel ekiplere yardımcı olması amacıyla seçilen Arama Kurtarma personeli, katılım gösterdiği 5 günlük eğitim programı kapsamında, temel afet bilinci sunumları ile teorik, temel arama kurtarma uygulamaları konularında eğitim gördü. Konusunda uzman AFAD eğitmenlerini ilgi ile dinleyen Arama-Kurtarma ekibi, eğitimin bütün aşamalarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

