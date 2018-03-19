Bilecik'te 40 senedir küs olan köftecileri zabıta barıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

Bilecik'te yıllarda köftecilik yapan 'Raso' olarak bilinen Mesut Avcı (56) isimli köfteci ile 'Nito' olarak bilinen Halit Yurtsever (65) 40 yıl önce küstüler. İkili yıllarca Bileciklilere hizmet ettiği baraka dükkanlardan geçtiğimiz aylarda katlı otopark yapılacağı için tahliye edilmişti. Daha sonra Bilecik Belediyesi tarafından burada dükkanı olan esnafa, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kapalı Pazar sebze ve meyve bölümünden yer verildi. Altı ay öncede Kapalı Pazar sebze ve meyve bölümünden yan yanan yeni dükkanlarına yerleşen ikili, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Özgür Özmen ve Sali Yılmaz aracılığı ile barıştılar. İkili yaklaşık 40 senedir küs olduklarını belirterek kendilerinin barışmasında vesile olan Özgür ve Sali'ye teşekkür ettiler.