Büyükorhanlı Gençler Bir Araya Geldi

Toplantıda konuşan Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hep birlikte Büyükorhan'ımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ekibimizle birlikte bundan sonra güzel projelerin altına hep birlikte imza atacağız. BÜGED çatısı altında tek ama gür bir ses olup tüm potansiyelimizi ortaya koyarak, memleketin sorunlarına birlikte çözüm olabilirsek, hedefimize ulaşmış olacağız. Bundan sonra o hedefe doğru hep beraber daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Birlikte bütün hedeflerimize ulaşacağız. Güzellikleri birlikte ortaya koyacağız. Gelecek BÜGED ile şekillenmeye devam edecek" dedi.



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