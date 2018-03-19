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Büyükorhanlı Gençler Bir Araya Geldi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki gençler Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) çatısı altında, ilçe üzerine devam eden projeler ve geleceğe yönelik yeni hedefleri bir araya gelerek masaya yatırdı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:50
Büyükorhanlı Gençler Bir Araya Geldi

Toplantıda konuşan Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hep birlikte Büyükorhan'ımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ekibimizle birlikte bundan sonra güzel projelerin altına hep birlikte imza atacağız. BÜGED çatısı altında tek ama gür bir ses olup tüm potansiyelimizi ortaya koyarak, memleketin sorunlarına birlikte çözüm olabilirsek, hedefimize ulaşmış olacağız. Bundan sonra o hedefe doğru hep beraber daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Birlikte bütün hedeflerimize ulaşacağız. Güzellikleri birlikte ortaya koyacağız. Gelecek BÜGED ile şekillenmeye devam edecek" dedi.

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Büyükorhanlı Gençler Bir Araya Geldi
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