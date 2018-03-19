Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi

Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Programına sunulan ve ajans tarafından desteklenen 'Yeni Model Fen ve Matematik Öğretimi Projesi' öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:12
Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'ndaki sertifika törenine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sertifika töreni öncesi bir konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu eğitimle öğretmenlere mesleki anlamda katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Durmuş, "Sürekli değişen ve gelişen teknoloji ile eğitimdeki yeni anlayışlar doğrultusunda öğretmenlerimizin de mesleki yeterliliklerini artırmaya büyük önem veriyoruz. Öğretmenlerimizden istediğimiz öğrencilerimizin yeteneklerini ve içlerindeki cevherleri ortaya çıkarmak için onlarla yakından ilgilensinler. Bir öğrencimiz Bursa'da düzenlenen liseler arası TÜBİTAK Proje Yarışması alanında birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize gerekli desteği verdiklerinde büyük başarılara imza atabilirler" dedi.
Program, öğretmenlere sertifikalarının verilmesinin ardından son buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN