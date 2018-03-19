Gözler yaşınızı ele veriyor

Üst ve alt göz kapaklarında sarkmalar ve torbalanmaların belirginleşmeye başladığı 35 ila 40 yaş üzerindeki kişilerin bu operasyon için uygun aday olduğunu söyleyen Platik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, "Ne yazık ki genetik faktörlere bağlı olarak genç yaşlarda da bu deformasyonlar görülebilir. Yaşın ilerlemesi ile tablo daha ciddi bir görünüme ulaşabilir. Göz kapağı estetiği ve göz çevresi estetiği bütün bir yaklaşımla ele alındığında tatminkar sonuçlar alınabilir. Göz kapağı estetiği ile birlikte ihtiyaç varsa kaş kaldırma, alın germe ve yüz germe operasyonları da yapılabilir. Bütün bu işlemler ile yüz bölgesinde, özellikle gözlerde çarpıcı bir gençleştirme yapılmış olunur ve kişi tazelenmiş bir görüntüye kavuşturulur" dedi.

Göz kapağı düşüklüğünün kişinin görüş alanını engellediğini belirten Dr. Aydın, "Yaşanan düşüklüğe bağlı olarak normal görüş açısı bozulan kişi, kaş ve alın bölgesindeki kasları yukarı doğru zorlayarak sinirlere ister istemez yüksek bir baskı uygular. Alın kaslarının sinire yaptığı bası ile baş ağrısı da kaçınılmaz olur. Alın kaslarının sürekli bu şekilde çalışması neticesinde bu bölgede derinleşen yatay çizgiler kişiye daha yaşlı bir görünüm verir" şeklinde konuştu.

