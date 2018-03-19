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Köseköy Sanayi Sitesinde 292 iş yeri denetlendi

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren 292 iş yerini denetledi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:11
Köseköy Sanayi Sitesinde 292 iş yeri denetlendi

Kartepe Belediyesi Ruhsata ve Denetim Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren 292 işletmenin denetimini tamamladı. Yapılan denetimler kapsamında iş yerlerine ait ruhsat, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı, itfaiye raporu, tehlikeli atık sözleşmesi ve ÇED kararı gibi evrakların kontrolleri yapıldı. Denetim esnasında ruhsatı olmayan işletmelere ruhsat çağrısı yapılırken, Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç ilçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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Köseköy Sanayi Sitesinde 292 iş yeri denetlendi
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