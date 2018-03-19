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Müşteri kılıklı zanlı 21 bin lirayı gasp etti

Bursa’da bir markette bıçak zoruyla 21 bin 471 lirayı gasp yapan şüpheli yakalandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:42
Müşteri kılıklı zanlı 21 bin lirayı gasp etti

Olay, dün Yıldırım'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (33), elinde bir bıçakla markete girdi. Markette bir süre müşteri gibi gezinen S.B., daha sonra depo bölümüne geçti. Burada görevli E.Ç. ve E.G.'yi bıçakla tehdit eden S.B., 21 bin 471 lirayı gasp etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalarda S.B. gözaltına alındı. Şüpheliden ele geçirilen 19 bin 426 lira market görevlilerine teslim edildi.
Öte yandan, müşteri gibi marketten alışveriş yapan S.B.'nin daha sonra marketin depo kısmına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Müşteri kılıklı zanlı 21 bin lirayı gasp etti
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