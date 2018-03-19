Osmaneli birlik ve beraberlik için yürüdü

Osmaneli Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, terörü lanetleyip güvenlik güçlerine destek veren sloganlar atarak ilk önce Osmaneli Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Belediye Başkanı Münür Şahin, kalabalığı karşılayan Emniyet Müdür Vekili Komiser yardımcısı Yalçın Avcı'ya, çiçek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Yürüyüş korteji daha sonra Osmaneli Jandarma Komutanlığına doğru harekete geçti. Osmaneli Jandarma Komutanı Yunus Demirpehlivan, yürüyüş konvoyunu komutanlık önünde karşıladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin 18 Mart Şehitler Gününü kutladıktan sonra, Afrin'in ele geçirilmesi ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Osmaneli halkının askerinin, polisinin yanında olduğunu ifade ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere Allah'tan şifa dileyen Başkan Şahin, komutana çiçek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti"

İlçe Jandarma Komutanı Yunus Demirpehlivan ise konuşmasında "Başta Belediye Başkanımız Münür Şahine ve siz değerli Osmaneli halkına bu anlamlı günde bizleri unutmadığınız, askerin ve polisin yanında olduğunuz için hepinize ayrı ayrı desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve güzel hediyelerinizi tüm Mehmetçiklerimizin adına aldım ve kabul ettim" dedi.

