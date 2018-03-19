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Tuzla’da ‘Özel Çocuklarımız’ Gönüllerin Şampiyonu

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’na kayıtlı "Özel Çocuklarımız", Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi kursiyerleri ile halı saha maçında karşılaştı." Özel Çocuklarımız", rakip takım taraftarının da desteğiyle sahadan gülerek ayrılan taraf oldu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:45
Tuzla’da ‘Özel Çocuklarımız’ Gönüllerin Şampiyonu

Tuzla Belediyesi Mercan Halı Saha Tesisleri'nde oynanan futbol maçına Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Filiz Saltan, "Özel Çocuklarımız", aileleri, Kadın Kent Gönüllüleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi kursiyerleri katıldı. "Özel Çocuklarımız", Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi eğitmenleri ile ısınma hareketleri yaptı, ardından tek kale top oynadı. Maçı tribünlerden seyreden aileler, Kadın Kent Gönüllüleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi kursiyerleri alkış ve tezahürat ile 'Özel Çocuklarımız'a canı gönülden destek verdi.

'Özel Çocuklarımız', Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'ni yenerek kazandıkları galibiyeti Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya hediye ederek teşekkür etti.

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Tuzla’da ‘Özel Çocuklarımız’ Gönüllerin Şampiyonu
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