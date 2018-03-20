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Başkan Köşker, macera parkında incelemelerde bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan Eskihisar Macera-Aksiyon Parkı’nda incelmelerde bulundu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:34
Başkan Köşker, macera parkında incelemelerde bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze'ye değer katacak projeleri bizzat inceliyor. Bu kapsamda son olarak Barış Mahallesi'nde hizmete girecek sosyal tesisi ve Eskihisar Macera-Aksiyon Parkı'nda incelmelerde bulundu. Başkan Köşker'e incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Köşker, "Projemizin artık sonuna geldik. Bu yaz Gebzeli vatandaşlarımız Macera ve aksiyon Parkının tadını çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Köşker, Barış Mahallesi ve Eskihisar Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidini inceledi.

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Başkan Köşker, macera parkında incelemelerde bulundu
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