Kaymakam Güler ve Başkan Köşker şehit aileleriyle bir araya geldi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen akşam yemeğinde, şehit aileleri ile bir araya geldi. Düzenlenen programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Orhan Örnek ve şehit aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, "Şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bugün burada sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Allah şehitlerimizden ve ailelerinden razı olsun" dedi.

Şehit kanlarının toprakları vatan haline getirdiğine dikkat çeken Güler, "1915'te düşman boğazı aşarak İstanbul'a geleceğiniz umut ediyordu. O gün düşman ne kadar teknolojik olarak üstün olursa olsun eğer gerçekten kalbinizde cesaret yoksa imanınız yoksa mağlup olunacağını gösteren bir gündü. Düşmanlarımızın bizim üzerimizde planları o gün bitmedi. Şehitlerimiz kanlarını bu topraklar için feda ederek bu toprakları vatan haline getirdi. O günden bugüne tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

18 Mart'ta bir zaferinde Afrin'de yaşandığına değinen Başkan Köşker ise, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle bir araya geldik. Şehitlerimizi her fırsatta anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizden Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Afrin'de olan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugün bir zaferde Afrin'de yaşıyoruz. Nasıl ki 18 Mart'ta geçilir denilen Çanakkale'yi geçilmez yapmışsak, bugün de girilmez denilen Afrin'e girdik. Coğrafyamızda güçlü bir ülkeyiz. Genç bir nüfusumuz var. Bu sebeple genç nüfusa sahip ve her geçen gün güçlenen Müslüman bir ülke istemiyorlar. Bu sebeple şehitlerimiz her dönemde olmuştur ve olacaktır. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Şehit aileleri için düzenlenen programda şehitler adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.