Kentsel dönüşüm görüşmeleri devam ediyor

İzmit Belediyesi, Bakanlar Kurulu tarafından riskli bölge olarak belirlenen Cedit Mahallesi'nde, kentsel dönüşüme başlamak için ilk adımları attı. Bu kapsamda belediye binasında bulunan Kentsel Dönüşümüm Ofisinde Cedit Mahallesi hak sahipleri ile görüşmelere devam ediliyor. 13 Mart'ta başlayan görüşmelerde 50 den fazla hane sahibi ile iletişime geçildiğini belirten yetkililer, "128 dönümlük alanda yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında bin 181 konutta yaşayan 883 hak sahibiyle tek tek görüşmeler yapacağız. Görüşmelerin verimli olması için randevu sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Hak sahipleri belirtilen gün ve saatte kentsel dönüşüm ofisine gelerek projenin en ince detayına kadar bilgi sahibi oluyorlar. Yapılan görüşmelerden vatandaşların memnun kaldıklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Cedit Mahallesi'nde bin 470 konut yapılacağı kaydedildi.

