Piremir kapalı pazar yerine kavuşuyor

Yıldırım Belediyesi, ilçeye modern pazar yerleri kazandırıyor. Toplam 10 bin 516 metrekare inşaat alanında yapılacak Piremir Kapalı Pazar Yeri'nde 339 pazar tezgâhı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak. Çok amaçlı kapalı pazar alanı, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak modern tesiste ayrıca satış birimleri, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak.

İlçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında fiziki yapıların yanında sosyal alanlarda da yapılacak değişimlerin bölgedeki vatandaşların refah seviyesini artıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sosyal dönüşümü en az fiziki dönüşüm kadar önemli görüyoruz. Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm hamlesini yürütürken bunu yalnızca konutları yenileyerek yaparsak insanlarımız sadece yeni evlerde yaşama imkanı bulur. Biz dönüşümü yaparken parklarla, spor alanlarıyla, yeşil alanlarla, sağlık alanlarıyla, okullarla, ticari alanlarla ve modern pazar yerleri gibi sosyal yapılarla fiziki dönüşümü desteklediğimiz zaman şehrimiz hak ettiği hale gelecek. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet verecek pazar yeri özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Piremir'e kazandırmaya hazırlandığımız pazar yerinin yanı sıra Mimarsinan ve Millet mahallelerimizde modern kapalı pazar yeri inşaatlarımız sürüyor. En iyi mimari tasarım ödülüne layık görülen Arabayatağı kapalı pazar yerini de bölgede yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

