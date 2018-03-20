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Yangın dumanından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu’da, engelli abla ve kardeşinin yaşadığı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:25
Yangın dumanından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 22.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın ikinci katında birlikte yaşayan engelli kardeşler Fatma ve Hatice Karaman'ın evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını farkeden abla ve kardeşi kendi imkanlarıyla üst katlarında yaşayan ablaları Huriye Gültekin'in evine çıktılar.

Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de sevk edildi. Kendi imkanları ile apartmandan çıkan ve dumanlardan etkilenen engelli kardeşler Fatma ve Hatice Kahraman ile Huri Gültekin ve kızı Beyza Gültekin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Yangın dumanından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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