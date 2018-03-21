Çocukların Cumhurbaşkanı sevinci

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, ziyaret ettiği Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Destek Merkezinde kalan kız çocukları ile yaptığı kahvaltıda onların isteklerini sormuş, miniklerden gelen 'Cumhurbaşkanımızdan imzalı fotoğraf istiyoruz' talebi üzerine, onlara fotoğraf sözü vermişti. Her bir kız çocuğu adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan fotoğrafları sahiplerine ulaştıran Başkan Nuh Dağdelen, hediyelerini alan kız çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Çocuklara resimleri teslim eden İl Başkanı Dağdelen, "Sizler bizim sahip olduğumuz geleceksiniz, bizim evlatlarımızsınız. Hayat sizi hangi zorluklarla sınarsa sınasın asla yalnız değilsiniz. Sizi daima koruyan, kollayan Rabb'imiz var. Bizler, sizlerin yüzü gülsün ve mutlu olun, diye çalışıyoruz. Gülen yüzleriniz solmasın, gözleriniz dünyaya umutla baksın. Tek dileğimiz ve bütün gayretimiz bunun içindir. Bundan sonra da daima hizmetinizdeyiz. Sık sık bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen ziyarete AK Parti Kırıkkale İl Tanıtım ve Medya Başkanı Nebahat Erkök, Delice İlçe Başkanı Adem Gökdere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu da katıldı.