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Kartepeli kadınlar sağlığa yürüdü

Aylık yürüyüş ve motivasyon programlarına devam eden Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Eşme sahilinde toplanarak sabah yürüyüşü yaptı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:19
Kartepeli kadınlar sağlığa yürüdü

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri aylık yürüyüş ve motivasyon programlarına devam ediyor. Ataşehir, İstasyon, Köseköy merkez, Uzuntarla, Maşukiye, Hasanpaşa, Acısu Kadın Spor merkezi üyesi kadınlar ve Eşme Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar Eşme sahilinde buluşarak yürüyüş ve spor yaptılar.

Sabah yürüyüşü ve spor sonrasında kadınlara çay ve simit ikram edildi. Kendilerine sunulan hizmet ve projelerden dolayı mutluluklarını dile getiren kadınlar, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e selam sevgi ve teşekkürlerini ilettiler.

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Kartepeli kadınlar sağlığa yürüdü
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