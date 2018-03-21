Yalova'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11,37 gram kubar esrar, 33,5 gram sentetik kannabinoid, 29 adet ecstasy hap, 23,29 gram metamfetamin, 13,03 gram skunk ile 2 hassas terazi, kurusıkıdan çevrilme 7,65 mm çapında tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise salıverildi.
"Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 45 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.