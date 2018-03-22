Daha yeşil bir Aksaray için fidanlar toprakla buluştu

Fidan dikim törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile birlikte katıldı. Aksaray-Nevşehir karayolu üzeri dikim sahasında fidanları toprakla buluşturan Vali Pekmez, dikilen fidanların 15-20 yıl sonra büyüyerek Aksaray'ın ormanlık alanlarını oluşturacağını söyledi. Aksaray'ın daha yeşil bir görünüme kavuşması için gayretli çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Vali Pekmez, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Aksaray'da 2016 yılında 25 bin dekar alanda toprak işlemesi yapılarak 1,5 Milyon fidan, 2017 yılında 28 bin 500 dekar alanda 4,5 Milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Vali Pekmez, 2018 yılında ise 26 bin dekar alanda toprak işlemesi yapılarak 4 ila 5 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Aksaray'ın yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkürlerini ileten Vali Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü fidan dikim töreninde Yeşim Pekmez beraberinde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül'ün eşi Semiha Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ ile birlikte fidan dikimi yaptı. Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Defterdar Uğur Aslan, DSİ 44. Şube Aksaray Şube Müdürü Murat Nazar, Meteoroloji Müdürü Mehmet Savaş İlktürk, Orman İşletme Müdürü Mehmet Taşan ve öğrenciler katıldı.