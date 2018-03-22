Huzurevi sakinlerinden özel sergi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle güzel vakit geçiren huzurevi sakinleri, katıldıkları sanatsal faaliyetlerde de hünerlerini sergiliyor. Huzurevinde düzenlenen taş ve ahşap boyama atölyesine katılan huzurevi sakinleri, birbirinden güzel çalışmalar yaptı. Atölyede yapılan çalışmalar 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda izlenime açıldı. İlk sergilerini düzenleyen huzurevi sakinlerinin heyecanı, yüzlerinden okundu.

"Huzurlu Eller" adı verilen serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu da katıldı.

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, huzurevi sakinlerini çalışmalarından dolayı kutladı. Huzurevi sakinlerinin misafir değil, ev sahibi konumunda olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Önce insan' ilkesiyle huzurevi sakinlerinin hoşça vakit geçirebilmeleri için gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti. Başkan Bozbey, "Yaşam güzel. İnsanların da yaşamı güzel bir şekilde tatmalarını arzu ediyoruz. İşte bu yaşamı da güzelleştiren dostluklar, birlikte ürettiğimiz değerlerdir. Bu tür etkinlikler, artarak devam edecek" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu ve huzurevi sakinleriyle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Bozbey, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.

Huzurlu Eller sergisi, 23 Mart tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda izlenime açık kalacak.