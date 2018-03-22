Kocaeli anneleri, Down Sendromlular için yürüdü

Birleşmiş Milletlerin, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart'ı Dünya Down Sendromu Günü ilan etmesi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kocaeli'nde de önemli etkinlikler düzenlendi. Bu önemli günde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Gölcük – Kavaklı Sahili'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, Kocaeli Anne Şehir (Evden Okula Haydi Anneler Okula Projesi'nin) anneleri ile down sendromlu çocuklar katıldı.

Kocaeli Anne Şehir Projesi ile spora başlayan anneler, gerçekleştirdikleri bu anlamlı yürüyüşle down sendromuna dikkat çekerken, duyarlılıklarını da ortaya koydu. Anneler ellerinde, "Birbirimizi Farkımızla Sevelim" yazılı pankart taşıdı.