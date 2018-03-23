Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Ataşehir'de minikleri masal kahramanları karşılayacak

Ataşehir'de minikleri masal kahramanları karşılayacak

Ataşehir'de masal kahramanları tarafından sahnelenecek gösterilerle çocuklar keyifli anlar yaşayacak

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:04
Ataşehir'de minikleri masal kahramanları karşılayacak

Ataşehir'deki Watergarden 'da hafta sonu Dünya Tiyatro Günü'nde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. 24 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Taze Pazar katında çocukların çocuklara oynayacağı Sihirli Günlük oyunu sahnelenecek.

Dünya çocuk edebiyatının baş yapıtlarından biri olan Carlo Collodini'nin bir asırdır, nesilden nesle anlatılan kukla çocuğunun hikâyesi Pinokyo, Altınok Tiyatrosu ile 21. yüzyıl çocukları için rengârenk dekor ve kostümlerle, birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde Pazar günü saat 16.00'da Taze Pazar katında sahnelenecek.

Çocukların her hafta merakla beklediği tümü ücretsiz gerçekleşecek müzikaller Mart ayı boyunca yeme ,içme ve eğlence merkezinde sahnelenmeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de minikleri masal kahramanları karşılayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN