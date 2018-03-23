Ataşehir'de minikleri masal kahramanları karşılayacak

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da hafta sonu Dünya Tiyatro Günü'nde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. 24 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Taze Pazar katında çocukların çocuklara oynayacağı Sihirli Günlük oyunu sahnelenecek.

Dünya çocuk edebiyatının baş yapıtlarından biri olan Carlo Collodini'nin bir asırdır, nesilden nesle anlatılan kukla çocuğunun hikâyesi Pinokyo, Altınok Tiyatrosu ile 21. yüzyıl çocukları için rengârenk dekor ve kostümlerle, birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde Pazar günü saat 16.00'da Taze Pazar katında sahnelenecek.

Çocukların her hafta merakla beklediği tümü ücretsiz gerçekleşecek müzikaller Mart ayı boyunca yeme ,içme ve eğlence merkezinde sahnelenmeye devam edecek.