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Başkan Yağcı’dan şehit ailesine ziyaret

Belediye Başkanı Selim Yağcı, şehit polis memuru Mevlüt Kurt’un ailesini ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:56
Başkan Yağcı’dan şehit ailesine ziyaret

Belediye Başkanı Selim Yağcı,1983 yılında Malatya'da görev yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Mevlüt Kurt'un Merkez Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan babası Ahmet Kurt ve annesi Refika Kurt'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yağcı, "Şehit polis Mevlüt Kurt kardeşimizin kıymetli ailesine ev ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin çok kıymetli anne ve babasının ellerini öptük, kendileriyle dertleştik ve hasbıhal ettik. Şehidimize yüce Rabbimizden rahmet diledik. Vatanımız uğruna canını seve, seve feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

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Başkan Yağcı’dan şehit ailesine ziyaret
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