Başkan Aktaş’tan huzurevi sakinlerine moral

Yaşlılara saygı haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek onlara moral verdi. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye bünyesinde hizmet veren huzurevini ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, BUSMEK eğitmenlerinin verdiği kurslarda huzurevi sakinlerinin ürettiği el işi ve ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Mehter Takımı'nın marşlarıyla renklenen etkinlikte, özel sergiyi ilgiyle gezen Başkan Aktaş, huzurevi sakinlerine büyük moral verdi. Yaşlılara her zaman saygı gösterilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini söyleyedi. SERT İFİKA SEVİNCİ
Aktaş, "Anne ve babasının hayır duasını alanın sırtı yere gelmez. Anne ve babalarımızın kıymetini bilelim, onlara sağlıklıyken sahip çıkalım. Baş tacımız ve en değerlilerimiz olan yaşlılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum" dedi. Başkan Aktaş, Huzurevi çatısı altında gerçekleştirilen BUSMEK kurslarında yeteneklerini keşfederek yaşamlarına yeni renkler katan kursiyerlere sertifikalarını da verdi. Huzurevi sakinleri ise kendilerine moral veren anlamlı ziyaretinden ve nezaketinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, el işi eserlerden hediye etti.