Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Hisar içi ayağa kalkıyor

ayağa kalkıyor

Kentin ilk yerleşim yerlerinden biri olan , ’nin ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ sloganıyla başlattığı proje ile yeniden canlanıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Hisar içi ayağa kalkıyor
Kentsel Yenileme Projesi'nin ilk etabı olan Oruçbey Caddesi'ndeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları başladı. Oruçbey Caddesi'ni gezerek incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hedefimiz tüm Hisar İçi'nin, tarihi şehir olarak yeniden ayağa kaldırılması. Hisar'da tarih yeniden canlanacak" dedi.

TÜM HİSAR YENİLENECEK
'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içerisinde gerçekleştirilecek dönüşümün ilk etabının Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi olduğunu belirten Dündar, "Bu bölgenin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkartacak çalışmalarımız başladı. Hisar, Osmanlı'nın Bursa'yı fethettiği zaman kurulu bulunan bir yerleşim yeri. Bursa'nın tarihi geçmişini içinde barındıran, eski Bursa olarak bilinen bir bölge. Şehrimizin geçmişini yansıtan tarihi bir bölge olarak çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bizler de, bölgenin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartmak için Hisar'ı bir bütün olarak çalışıyoruz. Cephe sağlıklaştırma, zemin kaplama ve cephe yenileme çalışmaları, Hedefimiz, tüm Hisar'ın yeniden elden geçirilerek tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hisar içi ayağa kalkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN