Hisar içi ayağa kalkıyor

Hisar İçi
Kentsel Yenileme Projesi'nin ilk etabı olan Oruçbey Caddesi'ndeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları başladı. Oruçbey Caddesi'ni gezerek incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hedefimiz tüm Hisar İçi'nin, tarihi şehir olarak yeniden ayağa kaldırılması. Hisar'da tarih yeniden canlanacak" dedi. TÜM HİSAR YENİLENECEK Bursa
'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içerisinde gerçekleştirilecek dönüşümün ilk etabının Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi olduğunu belirten Dündar, "Bu bölgenin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkartacak çalışmalarımız başladı. Hisar, Osmanlı'nın Bursa'yı fethettiği zaman kurulu bulunan bir yerleşim yeri. Bursa'nın tarihi geçmişini içinde barındıran, eski Bursa olarak bilinen bir bölge. Şehrimizin geçmişini yansıtan tarihi bir bölge olarak çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bizler de, bölgenin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartmak için Hisar'ı bir bütün olarak çalışıyoruz. Cephe sağlıklaştırma, zemin kaplama ve cephe yenileme çalışmaları, Hedefimiz, tüm Hisar'ın yeniden elden geçirilerek tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması" diye konuştu.