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’nden güreş takımına tam destek

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek
Karacabey Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Gemlik'te düzenlenecek Türkiye Grekoromen Şampiyonası öncesi, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Spor Antrenörü Ali Varol ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Özkan, sporculara güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi. Özkan, güreş takımının Karacabey'e yeni gururlar yaşatacağına dair inancının tam olduğunu ifade ederek, sporculara başarılar diledi. Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, gençlere bugüne kadar gösterdikleri üstün başarılarından ve Karacabey'e yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür etti.
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Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek
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