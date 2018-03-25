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Keşke gelseydİ

Bir dönem adı ’la anılan ve Başkan Ali Ay’ın da Bursaspor’a gelmesi için görüştüğü , Almanya’da muhteşem performans ortaya koyuyor. Korkut’un takımı 7 maçtan namağlup ayrılmayı başardı

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Keşke gelseydİ
Genç teknik adam öncesi kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, son maçlarda üst üste topladığı puanların ardından ligde çıkışa geçti. Sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkatleri üzerine çekti. yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen Stuttgart, son 7 maçta topladığı 17 puanla 8'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak için iddialı konuma geldi.
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Keşke gelseydİ
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