Piremir’e modern kapalı pazar yeri

Yıldırım Belediyesi
'nin, Piremir Mahallesi'ne kazandırmaya hazırlandığı ve mimarisi ile modern bir görünüme sahip olacak kapalı pazar alanının çalışmaları başladı. Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal alanlar kapsamında modern pazaryerlerini kente kazandırmayı sürdürüyor. Toplam 10 Bin 516 metrekare inşaat alanında yapılacak Piremir Kapalı Pazar Yeri'nde 339 pazar tezgahı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak. Çok amaçlı kullanıma sahip olacak kapalı pazar alanı, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. ARTI DEĞER KATACAK
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentte devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında fiziki yapıların yanında sosyal alanlarda da yapılacak değişimlerin, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesinde artı değer katacağını vurguladı.