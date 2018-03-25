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Satranç ustaları şampiyonluk için yarıştı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Satranç ustaları şampiyonluk için yarıştı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ' Etkinlikleri' kapsamında okul ve ilçelerde birinci olan satranç tutkunu öğrenciler, şampiyonluk için ter döktü. Merinos Zeki Müren Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, 17 ilçeden okulların üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şampiyonada öğrencileri yalnız bırakmadı. Dijital çağın çocukların beceri ile fiziksel özelliklerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Başkan Aktaş, çocukların bu mağduriyetini gidermek için onları spora yönlendirecek etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Başkan Aktaş, satranç alanında bugüne kadar etkinliklerden ortalama 30 bin öğrencinin yararlandığını ifade etti.
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Satranç ustaları şampiyonluk için yarıştı
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