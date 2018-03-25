Satranç ustaları şampiyonluk için yarıştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Okul Sporları
Etkinlikleri' kapsamında okul ve ilçelerde birinci olan satranç tutkunu öğrenciler, şampiyonluk için ter döktü. Merinos Zeki Müren Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, 17 ilçeden okulların üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şampiyonada öğrencileri yalnız bırakmadı. Dijital çağın çocukların beceri ile fiziksel özelliklerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Başkan Aktaş, çocukların bu mağduriyetini gidermek için onları spora yönlendirecek etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Başkan Aktaş, satranç alanında bugüne kadar etkinliklerden ortalama 30 bin öğrencinin yararlandığını ifade etti.