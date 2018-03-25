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Şirket kurmak isteyenlere kolaylık

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Şirket kurmak isteyenlere kolaylık
Hizmet çıtasını yükseltmeye devam eden Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şirket kurmak isteyenlere büyük kolaylık sağladı. Oda bünyesinde hizmete açılan Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasdik Birimi ile iş dünyası temsilcileri şirket kuruluş işlemlerini artık BTSO'ya gelerek tek noktadan hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. BTSO bünyesinde 15 Mart 2018 Perşembe günü itibariyle Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasdik Birimi hayata geçti. Bu yeni uygulama ile daha önce birkaç günde tamamlanan şirket kuruluş işlemleri, yarım saat içerisinde tamamlanıyor. BTSO üyeleri, Vergi Dairesi, SGK, Noter ve bankalara gitmeden bütün işlemleri tek noktadan çözebilecek. Ayrıca bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte kuruluş maliyeti işlemleri de yüzde 50 oranında azaldı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uygulama mali kayıpları azaltacak" dedi.
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Şirket kurmak isteyenlere kolaylık
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