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Firari lar polisten kaçamadı

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polisin yaptığı kontrol sırasında durdurulan otomobil içerisinde çok sayıda ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:22
Firari dolandırıcılar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki kuyumcular civarında gezen bir araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada çok sayıda ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Araçta bulunan N.Ç. ve B.T. isimli şahısların yapılan sorgusunda Sinop, Kütahya,Tokat, başta olmak üzere 7 farklı ilde 11 farklı olayda sahte altın ve para vermek suretiyle lık olayına karıştıkları ve firari durumunda oldukları tespit edildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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Firari dolandırıcılar polisten kaçamadı
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