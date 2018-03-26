Okuma yazma seferberliğine büyük ilgi

20 günde okuma-yazmayı söken kursiyerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını ve soyadını tahtaya yazıp teşekkür etti.

Türkiye genelinde 2008'de 4 milyon 863 bin 414 kişiyle yüzde 9,24 olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası sonucunda 2012 yılında 2 milyon 784 bin 257 kişiyle yüzde 4,93 oranına düştü. İnegöl'de ise okuma yazma oranının yüzde 3.5'lerde olduğu öğrenildi. İnegöl'de okuma yazma bilmeyen yaklaşık 7 bin kişinin eğitimi için düğmeye basıldı. Öğretmenler, muhtarlar ve cami imamları tarafından İnegöl'ün her köşesinde duyurulan seferberliğin eğitimleri 5 Mart'ta başladı. İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce verilen kurslara katılanların büyük kısmını kadınlar teşkil ediyor.

5 Mart'tan itibaren İnegöl'ün kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere 80 kurs merkezinde 87 kurs açıldı. Açılan 87 kursa toplam 969 kişi başvuru yaparak eğitimlere başladı. Kursa katılan 969 kişinin 883'i kadın kursiyerlerden oluşurken, sadece 86'sı erkek. 11 Mayıs 2018'de sona erecek kursu başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verilecek.

20 günlük eğitim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ve soy ismini yazan kursiyerlerden 33 yaşındaki Hanımşah Ant, okuma ve yazmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ant, "Okuma yazma bilmiyorken zorluk çekiyordum. Doktora, eczaneye veya resmi kurumlara giderken en azından ne yazılacağını biliyoruz. Bazen bilmediğimiz evrakları imzalıyor, başımıza iş alıyorduk. Şu anda bu kursta her şeyi öğreniyoruz" dedi.

