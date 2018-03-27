Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Başiskele’de bir gençlik merkezi daha hizmete giriyor

Başiskele’de bir gençlik merkezi daha hizmete giriyor

si tarafından inşa edilen ve 'nin yapım çalışmaları tamamlanırken Başkan Ayaz, merkezin yakında hizmete gireceği müjdesini verdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:42
Başiskele’de bir gençlik merkezi daha hizmete giriyor

Başkanı Hüseyin Ayaz, Serdar Mahallesi'nde yapılan ve 'ni inceledi. Erkeklere yönelik yapılan gençlik ve spor merkezinde, yaklaşık 70 spor aleti ile spor salonu, okçuluk salonu, şark köşesi, kafeterya, soyunma odaları, mescid ve şadırvan yer alacak. Yaklaşık bin metrekare alanda kurulan merkezde profesyonel antrenörler eşliğinde halka hizmet verecek. Yakında hizmete açılacak olan spor merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ayaz, hemşerilerinin sporla daha yakın olmalarını sağlam için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" diyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hemşerilerimize böyle güzel sosyal bir alan daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah her mahallemizde böyle sosyal alanlar açacağız. Gücümüzün yettiğince değil, gücümüzün üstünde gayretler göstereceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başiskele’de bir gençlik merkezi daha hizmete giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN