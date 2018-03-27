Başiskele’de bir gençlik merkezi daha hizmete giriyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Serdar Mahallesi'nde yapılan Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi'ni inceledi. Erkeklere yönelik yapılan gençlik ve spor merkezinde, yaklaşık 70 spor aleti ile spor salonu, okçuluk salonu, şark köşesi, kafeterya, soyunma odaları, mescid ve şadırvan yer alacak. Yaklaşık bin metrekare alanda kurulan merkezde profesyonel antrenörler eşliğinde halka hizmet verecek. Yakında hizmete açılacak olan spor merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ayaz, hemşerilerinin sporla daha yakın olmalarını sağlam için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" diyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hemşerilerimize böyle güzel sosyal bir alan daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah her mahallemizde böyle sosyal alanlar açacağız. Gücümüzün yettiğince değil, gücümüzün üstünde gayretler göstereceğiz" dedi.