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'Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesi öğrencileri eğitiyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk’ projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:25
'Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesi öğrencileri eğitiyor

İlkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesi 17 Ağustos İlkokulu, Neyyir Hanım İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Mehmet Demir İlkokulu ve Özel Şahin Okulları'nda öğrencilerle buluştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çevre eğitimlerimiz 5 farklı okulda daha devam etti. Eğitimlere katılan öğrencilerimize çevre konulu kitapçık, rozet ve sertifika dağıtımı gerçekleştirdik. Daha güzel bir ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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'Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesi öğrencileri eğitiyor
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