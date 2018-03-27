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yaşlıları unutmuyor

, ‘sosyal belediyecilik’ anlayışı kapsamında ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:28
Körfez Belediyesi yaşlıları unutmuyor

, 'sosyal belediyecilik' anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirirken, ilçedeki yaşlıları da unutmuyor. Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatı ile ilçedeki yaşlıları sık sık ziyaret eden Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, talepleri yerine getiriyor. Ekip, ziyaret ettikleri yaşlılara, içerisinde çeşitli hediyelerin yer aldığı çanta takdim ediyor.

Yapılan hizmetten dolayı Başkan Baran'a teşekkür eden vatandaşlar, "Bizleri sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, her zaman hatırladıkları için başta ekiplerimize ve Körfez Belediye Başkanımıza teşekküre diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Körfez Belediyesi yaşlıları unutmuyor
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