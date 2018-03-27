Körfez Belediyesi yaşlıları unutmuyor

Körfez Belediyesi, 'sosyal belediyecilik' anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirirken, ilçedeki yaşlıları da unutmuyor. Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatı ile ilçedeki yaşlıları sık sık ziyaret eden Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, talepleri yerine getiriyor. Ekip, ziyaret ettikleri yaşlılara, içerisinde çeşitli hediyelerin yer aldığı çanta takdim ediyor.

Yapılan hizmetten dolayı Başkan Baran'a teşekkür eden vatandaşlar, "Bizleri sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, her zaman hatırladıkları için başta ekiplerimize ve Körfez Belediye Başkanımıza teşekküre diyoruz" ifadelerini kullandı.

