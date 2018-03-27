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durağa daldı faciadan dönüldü

'da minibüsün arkadan çarptığı , otobüs durağına daldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:23
Otomobil durağa daldı faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 09:00 sıralarında Mudanya yolu Organize Sanayi İstasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre Şehir Hastanesi inşaatında güvenlik görevlisi olarak çalışan 77 AY 038 plakalı iyle mesai bitimi evine gitmek için yola çıktı.

Torna, Mudanya yolu üzerinde yanında bulunan 2 arkadaşından birini metroya bırakmak için yol kenarındaki cebe girdi. Yola devam edeceği sırada ise arkadan hızla gelen bir minibüs otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağına girdi. ta kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan Ahmet Torna, "3 arkadaş işten geliyorduk. Biri metroya binecekti, onu bırakmak için cebe girdik. Sonra çıkıp tekrar yola devam edecektik. Ne olduğunu anlamadım" dedi. Araçta bulunan Bülent Özdemir ise "Allah'tan hiç bir insanın canına zarar gelmedi, onun için mutluyuz" dedi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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Otomobil durağa daldı faciadan dönüldü
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