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Yıldırım’da kaçak yapıya geçit yok

kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:33
Yıldırım’da kaçak yapıya geçit yok

Belediye ekipleri, Değirmenönü, İsabey, Hacivat, Şirinevler, Çınarönü, Arabayatağı, Duaçınarı ve Anadolu mahallelerinde kaçak olduğu tespit 14 yapıyı yıktı. Yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmadı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılının ilk 3 ayında kaçak olduğu tespit edilen 28 yapıyı yıktığını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz yapılar insan hayatını tehdit ediyor. Kaçak yapı ile mücadelede maksadımız muhtemel felaketlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçerken, modern ve refah seviyesi yüksek bir Yıldırım'a kavuşmak" diye konuştu.

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Yıldırım’da kaçak yapıya geçit yok
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