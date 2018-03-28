Başkan Duymuş’tan Afrin’e destek çağrısı

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Duymuş, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zeytin Dalı Operasyonuyla terör örgütlerinden temizlenen Afrin bölgesindeki halka temel gıda ve barınma ihtiyaçları için yardım kampanyası başlatmak istedik. Bu isteğimizi de beldemiz sanayicilerimiz ile paylaştık. Onlar da sağ olsunlar isteğimizi karşılıksız bırakmadılar ve yapılacak yardım için destek sözü verdiler. Şimdi ise halkımıza bu çağrımızı yapıyoruz. Afrin bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyacı olan başta temel gıda maddesi Un olmak üzere kuru bakliyat, şeker, yağ, temizlik ürünleri, barınma malzemeleri ve giyim (ayakkabı, terlik) malzemeleri konusunda halkımızdan da yardım bekliyoruz. Çağrımıza destek verecek vatandaşlarımız Belediyemize gelerek yardımlarını yapabilirler. Toplanan yardımlar belediyemiz vasıta ile tır aracılığıyla Afrin'e geciktirmeden gönderilecektir'' dedi.

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