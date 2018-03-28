Başkan Yaman’ın mutlu günü

Bayırköy'de bir düğün salonunda düzenlenen söz merasimine davetlilerin yanı sıra Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'de katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "İlk göz ağrımız canım kızım Ceyda ile Güler ailesinin kıymetli evlatları İbrahim'in söz merasimini Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin ve kıymetli eşleri Tomris Gedik Şahin ve aile yakınlarımızın da olduğu bir törenle gerçekleştirdik. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan hayırlı olsun dileklerinde bulunan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim evlatlarımızın acılarını göstermesin inşallah" dedi.

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