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'dan çaldığı le Düzce'de yakalandı

’da, park halindeki bir i çalan hırsız, Düzce’de otomobille seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:14
Bolu'dan çaldığı otomobille Düzce'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay 'nun Sandallar Mahallesi'nde park halindeki 06 BS 0175 plakalı inin çalındığını fark eden vatandaş durumu polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili ve hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin Abdullah Ç. olduğu tespit edildi.

Hakkında 12 farklı suç kaydı ve hırsızlıktan aranması olan Abdullah Ç., Düzce'de çaldığı otomobille seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Abdullah Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bolu'dan çaldığı otomobille Düzce'de yakalandı
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