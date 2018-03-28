Bursalı bisikletçilerden ‘Çanakkale’ turu

Bursa Bisiklet Kulübü üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çanakkale'ye giderek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı sebebiyle şehitlere saygı turu yaptı. Her yıl geleneksel olarak 'Türkiye'nin dört bir yanından bisiklet severlerin katılımıyla' 24-25 Mart tarihlerinde yapılan bisiklet turuna, bu sene Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Bursa Bisiklet Kulübü üyeleri katıldı. 'Büyükşehir ile pedal pedal Bursa' pankartıyla yola çıkan bisiklet sporcuları, turun ilk gününde dünyanın en önemli yerleşim birimlerinden Antik Troia kentine sürüş gerçekleştirdi. 25 Mart'ta ise güzergah, bundan 103 yıl önce 18 milletin katıldığı, tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası oldu. Sürüş istikameti olarak yarımadanın güney cephesini tercih eden bisikletçiler, Kilitbahir Köyü'nden Şehitler Abidesi'ne geçerek, doğa ve tarihin derinliklerinde Çanakkale Savaşları'nın duygusal atmosferini yaşadı.



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