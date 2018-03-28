Dünyada ilk kez bir sincaba protez “kol” takılacak

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan "Karamel" isimli sincap, hayvansever Tayfun Demir'in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan 'Karamel' zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap Karamel'in durumunu öğrenen İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri Karamel'e protez kol için ilk kontrollerini gerçekleştirdi.

DÜNYADA İLK KEZ BİR SİNCABA PROTEZ KOL TAKILACAK

Evinde kurtardığı bir sincapla yaşayan ve yıllardır sincaplara karşı özel ilgisi olan Bilgisayar Mühendisi Tayfun Demir, 'dünyada ilk kez' bir sincaba protez kol takılması için uzman bir ekip ile bir araya geldi. Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tolgay Şatana ve Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük'ten oluşan ekip sincap Karamel'in ilk ölçüsünü aldı.

Türkiye'de sincapların görüldüğü yerde öldürüldüğünü söyleyen Tayfun Demir, "Öncelikle İstanbul Aydın Üniversitesi'ne göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine ne yazık ki küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor.

Maalesef ülkemizde yıllardan beri yasak olmasına rağmen sincaplar, ormanlarda yakalanmakta ya da toplanarak satılmakta, bu süreçte istiflendikleri yerde hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm bu süreci atlatsalar dahi ev ortamları onlar için uygun değildir. Artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"6 SAAT ANESTEZİDE KALDI"

"Sincaplar ameliyatı ve genel anesteziyi kaldıramazlar ama Karamel 6 saat anestezide kaldı" diyen Demir, Karamel 'in iki koluna birden pin takıldığı belirterek, "Doktorları çok uğraştılar. Ama bir hafta sonra kollarında nekrozlar oluştu. Kapan kollarını çok fazla parçalamıştı. Sinir ve doku kayıpları oluşmuştu. Doku ölümünün tüm vücuduna yayılmasının önüne geçmek için daha riskli ikinci bir ameliyat yapıp kollarını kurtarmak gerekiyordu.

Yine benzer bir şekilde ameliyat çok uzun sürdü. İkinci bir ameliyat yaptılar. Pek umutları yoktu, yine başardı ve yaşadı. Dokularını yakarak yaralarını iyileştirmek için daha sonra özel bir kliğine götürmeye başladık. İnanılmaz canı yanıyordu ve gözleri yaşarıyordu. 15 gün açık yara tedavisi gördü. Şimdi çok iyi. Kendi yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Ülkemizde sincaptan anlayan hekim pek yok" dedi.

"PROTEZİN TEKERLEKLİ VE AMORTİSÖRLÜ OLMASINI PLANLIYORUZ"

"Bu tedaviyi insanlara ve hayvanlara yapıyorduk. Ancak ilk defa sincaba uyguladık" diyen Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Mustafa Gültekin, "Sincabın yaşaması için hareket etmesi gereklidir. Dolayısıyla bu hareketi sağlayacak bir düzenek kurmamız lazım. Bu düzeneği kurduğumuzda kendi temel ihtiyaçlarını görecektir. Yapacağımız protezin tekerlekli ve amortisörlü olmasını planlıyoruz. Şu anda protez için ölçülerimizi aldık. Protezi hazırlayıp önümüzdeki hafta yapacağımız bir prova ile buna nasıl adapte olacak onu gözlemleyeceğiz. Ardından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanacak. Ama zaman içinde revizyon ihtiyacı doğabilir. Süreci takip ederek gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Travmatoloji Uzmanı Dr. Tolgay Şatana ise, "Çalışmaya ergonomi konusunda destek veriyorum. Kolları kangren olmuştu. Kurtarılması olanaksızdı. Ancak gayet başarılı bir ameliyat geçirdi. Protezi takıldığında daha rahat edecek. Hayvanlara da protez yapılabilir. Aslında buna sebep olan da bir insan ve bu açıdan bakıldığında bir sorumluluğumuz var" dedi.

Fonksiyonelliğin devam etmesi ve uyum için fizik tedavi önemli diyen Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük ise, "Adaptasyonu, günlük yaşamda yiyeceğine ulaşması için bir rehabilitasyon programı uygulayacağız. Hareket etmesi, yürümesi, protezi kabullenmesi gibi uzun bir süreç bizi bekliyor. Tedavi sonrasında hareketliliğini kendisi sağlayabilir" şeklinde konuştu.

"KARAMEL" NİSAN'DA PROTEZLERİ İLE YAŞAMAYA BAŞLAYACAK

Sincap Karamel'e bu hafta sonuna kadar hazırlanacak ilk geçici protez takılacak. Bu geçici proteze Karamel'in tepkisi ve uyumu gözlenecek. Ardından da sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

