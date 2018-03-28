Elektronik atıklar dönüştürülecek

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, elektrikli ve elektronik atık eşyaların geri dönüşüme kazandırılması konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. İçerdiği ağır metaller nedeniyle doğaya atıldığında ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren, kullanım ömrü tamamlanmış e-atıklar imzalanan protokol ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ELDAY firması işbirliğinde toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

ELDAY firması ile e-atık protokolüne imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre için atık pil, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, kağıt ve katı atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Elektronik atıkların toplanması konusunda da 2008 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında 252 elektronik atık toplama noktamızdan şimdiye kadar 93 ton e-atık toplanmasını sağladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Okullar Arası Elektronik Atık Toplama Yarışması'nı hayata geçirdik. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz yarışmalarda tüketicilere kaynağında ayrı toplama şuuru edinmelerine katkı sağlıyoruz. Osmangazi Belediyesi, 2015 yılından bu yana ise Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) ile çalışmaktadır. ELDAY ile devam eden çalışmalarımız kapsamında 3 yılda 43 ton e-atık topladık. Bu konuda farkımızı ortaya koyarak, diğer belediyelere kıyasla en duyarlı ve en başarılı çalışmaları yürüten belediye olarak ön plana çıkıyoruz" dedi.

ELDAY Yerel Yönetimler Yöneticisi Çevre Mühendisi İlkim Yiğit de, "ELDAY olarak e-atıkların toplanması noktasında 30 ilçe belediyesi ile çalışma yürütüyoruz. Bu ilçe belediyelerimiz arasında en faal olanı Osmangazi Belediyesi. Elektrik ve elektronik atıkların toplanması noktasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çok önemli çalışmalara imza atıyor. Osmangazi Belediyesi her yıl diğer ilçe belediyelerine fark atarak en fazla e-atık toplayan belediyeler sıralamasında üstlerde yer alıyor" diye konuştu.

