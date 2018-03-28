Güvenli internet kullanımı seminerleri devam ediyor

Bu bağlamda geçtiğimiz gün üç seans halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından; Arif Nihat Asya Ortaokulunda eğitim ve öğretime devam eden 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Seminerde öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma başlığı altında; güvenli internet kullanımı, şiddet ve akran zorbalığı, arkadaş seçimi, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarından korunma yöntemleri, trafik kazaları ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca polis ve hayatımızdaki önemi konularında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırdı.

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