Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Güvenli internet kullanımı seminerleri devam ediyor

Güvenli internet kullanımı seminerleri devam ediyor

’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenciler güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilmeye devam ediyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:23
Güvenli internet kullanımı seminerleri devam ediyor

Bu bağlamda geçtiğimiz gün üç seans halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından; Arif Nihat Asya Ortaokulunda eğitim ve öğretime devam eden 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Seminerde öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma başlığı altında; güvenli internet kullanımı, şiddet ve akran zorbalığı, arkadaş seçimi, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarından korunma yöntemleri, trafik kazaları ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca polis ve hayatımızdaki önemi konularında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenli internet kullanımı seminerleri devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN