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ve ler Afrin'e gönderildi

'nin Çal İlçesi'nde vatandaşların evlerinden toplanan ve ler, Kızılayı'a teslim edildi. Afrin için bir ton pekmez, 2 buçuk ton kuru üzüm toplandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:50
Kuru üzüm ve pekmezler Afrin'e gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe olmak amacıyla bölgeye Türk Kızılayı aracılığıyla , , örme şapka teslim edildi. Çal İlçesinde belediye aracılığı ile vatandaşlardan toplanan bir ton pekmez, 2 buçuk ton kuru üzüm Kızılay Şubesi'ne teslim edildi. Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve beraberliği yaşadıklarını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan " Birlik beraberliğimizin aynı Çanakkale savaşında olduğu gibi ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Halkımızın da desteği ile birlik ve beraberliğin yok olmadığını anlatmak istedik. Bunu da bu şekilde gözler önüne serdik. Buradan halkımıza askerlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Kuru üzüm ve pekmezler Afrin'e gönderildi
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