Kuru üzüm ve pekmezler Afrin'e gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bölgeye Türk Kızılayı aracılığıyla kuru üzüm, pekmez, örme şapka teslim edildi. Çal İlçesinde belediye aracılığı ile vatandaşlardan toplanan bir ton pekmez, 2 buçuk ton kuru üzüm Kızılay Denizli Şubesi'ne teslim edildi. Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve beraberliği yaşadıklarını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan " Birlik beraberliğimizin aynı Çanakkale savaşında olduğu gibi ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Halkımızın da desteği ile birlik ve beraberliğin yok olmadığını anlatmak istedik. Bunu da bu şekilde gözler önüne serdik. Buradan halkımıza askerlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.



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