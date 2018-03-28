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Narkotik eğitim tırı 'da

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararıyla Tekirdağ’a davet edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ait Narkotik Eğitim Tırı Ergene’de faaliyet gösterdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:50
Narkotik eğitim tırı Tekirdağ'da

faaliyetlerini sürdüren Narkotik Eğitim Tırını, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, eşi İlke Kızıltoprak, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve öğrencilerle birlikte gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Ergene ilçesinde konuşlanan narkotik eğitim tırı gün boyu öğrencilere uyuşturucu maddelerinin zararları hakkında bilgi verdi.

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı yaşam aracı da Narkotik Eğitim Tırının yanında faaliyet gösterdi. Sağlık Müdürlüğü personeli öğrencilere yönelik broşür dağıtımı yaparak bilgilendirme çalışması yaptı.

Programın sonunda Ergene Anadolu Lisesinde Afrin şehitleri için fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Narkotik eğitim tırı Tekirdağ'da
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