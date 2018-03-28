Şefkatli ellere bir destekte Almanya’dan geldi

Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V.derneğinin başkanı Thomas Bihler ile bu derneğe ekonomik katkılar veren turizm firmasını ceosu Selçuk Turhan, Ayvalık'a gelerek Şefkat Evleri Derneği'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe genelindeki yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik dernek başkanı Fatma Cavlı'nın ulaştığı ihtiyaç sahibi insanları ziyaret eden Thomas Bihler'in ziyaret sonrasında oldukça hüzünlendiği görüldü.

Almanya'ya döner dönmez özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların çocukları için 5 ton mamayı Ayvalık'a göndereceği ve bunun yanı sıra da Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi insanlara her türlü gerekli ihtiyaç malzemesini göndereceğini belirtti.

Flughafenverein München E.V.derneğinin başkanı Thomas Bihler daha sonra beraberinde Selçuk Turhan, Fatma Cavlı ve 2. Başkan Uğur Odunlu ile birlikte Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Görgülüaslan'a; Almanya'dan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne birkaç gün önce gönderdiği bir elektroşok cihazının yanı sıra tekerlekli sandalyelerle, koltuk değneklerinin İzmir Gümrüğü'nden geçişi sırasında verdiği desteklere teşekkür eden Thomas Bihler, Ayvalık Şefkat Evleri ile koordineli olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.

Ziyarette; ani kalp krizlerinde hastayı hayata döndürebilmek amacıyla kullanılan ve yaklaşık 30 bin liralık elektroşok cihazının Ayvalık Şefkat Evleri Derneği tarafından, devlet hastanesi bünyesindeki 112 Acil Yardım Ambulanslarında kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak'a teslim edilmesine karar verildi.

Ayvalık Kaymakamı Görgülüaslan'ın konukseverliğinde, sohbet havasında gerçekleşe ziyaretin ardından Flughafenverein München E.V.derneğinin başkanı Thomas Bihler ve turizm firmasını ceosu Selçuk Turhan Ayvalık'tan ayrıldı.