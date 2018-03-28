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Yeni kapalı spor salonunun hafriyat çalışmaları başladı

Bozüyük’te 2019 yılının Şubat ayında hizmete sunulması planlanan, bin 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun yapım çalışmaları başladı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:34
Yeni kapalı spor salonunun hafriyat çalışmaları başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Bozüyük'e kazandırılacak olan spor salonunun ihalesi geçtiğimiz aralık ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı. İhalenin ardından hafriyat çalışmaları başlayan kapalı spor salonu 4 bin 199 metrekarelik oturum alanı ile toplam 6 bin 287 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. Bozüyük'ün İstanbul-Bursa çıkış istikametinde İlçe Jandarma Komutanlığının yanında yapımına başlanan kapalı spor salonu basketbol, voleybol, hentbol, antrenman salonları, kondisyon salonu, soyunma odaları, hakem odası, yönetim odası, doping kontrol odası, seyirci fuaye alanı gibi çok fonksiyonlu olarak projelendirildi.

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Yeni kapalı spor salonunun hafriyat çalışmaları başladı
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