AK gençlerden Dündar’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlik kolları başkanlığına seçilen Hakan Köprülüoğulları ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Dündar, her zaman geleceğimizin teminatı olan gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, "AK Parti, gençlere büyük önem veren bir parti. Gençlerimiz gerek parti içi gerekse de ülke yönetiminde çeşitli kademelerde önemli görevler alıyor. Gençlerimizin de kendilerine sunulan bu fırsatları iyi değerlendirmesi gerekir. Hangi mevkide görev alıyorsak, o görevi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Osmangazi gibi büyük bir ilçede görev yapmak herkese nasip olmaz. Burası Bursa'nın merkezi. Osmangazi'de yapılan her çalışma Bursa'ya yapılıyor demektir. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin" dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Başkanımız Mustafa Dündar'ın her zaman gençlerin yanında olduğunu biliyoruz. Osmangazi Belediyemiz gençlik adına yürüttüğü çalışmalarla ön plana çıkıyor. Bizler, Mustafa Dündar gibi gençlere sahip çıkan bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Başkanımıza bizi kabul ettiği ve desteklerini esirgemediği için teşekkür ederiz" diye konuştu.